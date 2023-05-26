«Краснодар» близок к подписанию бывшего футболиста дортмундской «Боруссии»

Хавбек итальянской «Вероны» Корай Гюнтер ведет переговоры о переходе в «Краснодар». Об этом заявил агент футболиста Эрсин Акан.

Менеджер подчеркнул, что трансфер может состояться этим летом. Слова агента приводит «СЭ».

Напомним, Гюнтеру 28 лет. С 2009 по 2014 годы он находился в системе дортмундской «Боруссии». За первую команду «шмелей» полузащитник отыграл 1 матч. Еще 38 встреч он провел за второй состав.

Также в карьере футболиста были турецкий «Галатасарай», итальянские «Дженоа», «Сампдория» и другие».

Ранее сообщалось, что на Гюнтера претендует московский «Спартак».