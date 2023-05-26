Петржела заявил, что в России нет клуба сильнее «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу чемпионской серии «Зенита» в РПЛ.

«Команда Сергея Семака в России — это как испанский «Реал Мадрид» или мюнхенская «Бавария». Очень рад, что «Зенит» лидирует из года в год. Потому я там работал, и для меня это всегда хорошие новости! Уверен, сине-бело-голубые надолго будут чемпионами. В России нет сильнее клуба, чем «Зенит», — приводит слова Петржелы Sport24.ru.

Напомним, что в текущем сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионство России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Петербуржцы стали чемпионами страны в пятый раз подряд. Для питерской команды этот титул стал десятым в истории, включая чемпионство СССР в 1984 году.