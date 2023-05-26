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Бородюк ответил члену директоров «Торпедо», обвинившему тренера в плохой подготовке футболистов

Наставник даже не знает недовольного.
26 мая 2023 16:03
автор: Максим Скороходов

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на обвинение члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского.

Ходоровский заявил, что Бородюк плохо подготовил команду, тот, в свою очередь, сказал, что не знает этого человека.

«Он никогда не был на тренировках команды, не был ни на одном собрании. Какое он вообще отношение имеет к футболу и клубу «Торпедо»? Я даже не знаю, где он работал до этого. Он еще с чьихто слов чтото говорит… Да он даже не знает, что такое тест «7 по 50», который мы проводили!» - приводит «Матч ТВ» слова Бородюка.

Напомним, что Бородюк был уволен из «Торпедо» после пяти туров РПЛ. Команда смогла набрать в них одно очко.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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