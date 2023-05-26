Бородюк ответил члену директоров «Торпедо», обвинившему тренера в плохой подготовке футболистов

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на обвинение члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского.

Ходоровский заявил, что Бородюк плохо подготовил команду, тот, в свою очередь, сказал, что не знает этого человека.

«Он никогда не был на тренировках команды, не был ни на одном собрании. Какое он вообще отношение имеет к футболу и клубу «Торпедо»? Я даже не знаю, где он работал до этого. Он еще с чьих‑то слов что‑то говорит… Да он даже не знает, что такое тест «7 по 50», который мы проводили!» - приводит «Матч ТВ» слова Бородюка.

Напомним, что Бородюк был уволен из «Торпедо» после пяти туров РПЛ. Команда смогла набрать в них одно очко.