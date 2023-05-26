Мостовой признался, что рассчитывает возглавить российскую команду после получения лицензии 

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России рассказал, в какой команде хочет начать тренерскую карьеру после получения тренерской лицензии.

«Какой командой хочу руководить после получения лицензии? В моем возрасте уже хотеть мало. Цель – получить эту лицензию. Все зависит от того, какие будут варианты. Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет. ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеется)», — заявил Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что 12 мая текущего года Мостовой подал документы для обучения на профессию тренера в академию РФС. Ранее сообщалось, что он заплатит за учебу 350 тысяч рублей.