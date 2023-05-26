Спаллетти набил татуировку в честь Скудетто «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сделал татуировку на своем предплечье в память о чемпионстве «адзурри» в нынешнем сезоне Серии А.

Отметим, что на наколке изображена эмблема неаполитанского клуба, а также итальянский флаг с цифрой три. Именно столько раз «маленькие ослы» в своей истории завоевывали чемпионство в Серии А.

Ранее стало известно, что 64-летний специалист намерен покинуть должность главного тренера итальянской команды по завершении текущего сезона.

Добавим, что в данный момент «Наполи» располагается на первом место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 86 очков после 36 проведенных матчей.