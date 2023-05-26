Футболист 13 раз делал ставку на поражение своей команды

Футболист «Брентфорда» Айван Тони с 2017 по 2021 год 13 раз делал ставки на поражение собственной команды, когда не играл, говорится в решении об отстранении футболиста, опубликованном на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

По данным источника Тони использовал аккаунты других людей для размещения ставок, а также сделал еще 15 ставок на то, что забьет. Ранее футболист отрицал эти обвинения.

Однако позже Тони признался, что принимал участие в азартных играх.

Решением FA футболист дисквалифицирован на 8 месяцев и оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, если Тони вновь будет замечен в участии на футбольных ставках, он будет отстранен от футбола пожизненно.

Тони перешел в «Брентфорд» в 2020 году, провел за команду 124 матча, в которых забил 68 мячей и отдал 21 голевую передачу.