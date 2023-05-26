«Зенит» планирует открыть музей клуба в 2025 году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубный музей откроется в 2025 году.

«В скором времени мы откроем музей академии, где отразим ее историю развития — она дала нам много великих игроков. Есть у нас в плане и открытие клубного музея на стадионе — если не к юбилею, то в год столетия», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» был основан в 1925 году. Таким образом, в 2025-м году питерской команде исполнится сто лет. В текушем сезоне команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России пятый раз кряду. За всю историю у клуба десять трофеев лиги, включая чемпионство СССР в 1984 году.