В Париже запретят одноразовый пластик во время Олимпиады

Париж запретит использование одноразовой посуды, других изделий из пластика во время проведения Олимпийских игр 2024 года, цитирует мэра Парижа Анн Идальго ее пресс-служба, опубликовавшая соответствующее заявление в социальных сетях.

«Олимпийские игры станут первым крупным событием из одноразового пластика», - отмечается в сообщении.

Мэр Парижа сделала заявление на пресс-конференции международного парижского форума по борьбе с загрязнением городов пластиком.

На период соревнований будет действовать специальный регламент по которому зрители не смогут пронести с собой на соревнования пластиковые бутылки в места проведения соревнований, а напитки будут продаваться в таре из стекла или из переработанного пластика.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.