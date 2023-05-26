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Орещук высоко оценил профессиональные качества экс-гендиректора «Спартака» Газизова

Он был назначен генеральным директором московского клуба в июле 2020 года.
26 мая 2023 17:13
автор: Степан Шереметьев

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высоко оценил профессиональные качества экс-гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

«Для меня Газизов - это топ-специалист. Его же начали обвинять в том, что он не привез защитника. А были защитники, которых он хотел, а руководство «Спартака» не хотело. Со временем эти ребята играли в английской Премьер-лиге, в Италии, в Испании», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что Газизов был назначен генеральным директором московского клуба в июле 2020 года, но всего через полгода был отправлен в отставку, после чего вернулся в «Уфу».

источник: «Метарейтинг»
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