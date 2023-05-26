Анчелотти рассказал, что «Реал» усилится в летнее трансферное окно 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что «сливочные» собираются проявить активность на трансферном рынке ближайшим летом.

«Трансферы на это лето? Мы сделаем то, что должны сделать. Мы обязательно усилим состав, не беспокойтесь об этом», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее появилась информация, что королевский клуб намерен подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Добавим, что в настоящее время «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 74 очка после 36 матчей. До завершения сезона в чемпионате Испании осталось два тура.