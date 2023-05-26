Ловчев рассказал, как на «Спартак» повлияет отсутствие Соболева

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил важность для команды нападающего Александра Соболева, получившего длительную дисквалификацию за неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

Напомним, что форвард пропустит четыре игры и не поможет красно-белым в текущем сезоне.

«Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах», - приводит RT слова Соболева.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел 26 матчей, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

«Спартаку» осталось сыграть дома против «Пари НН» (28 мая) и с «Крыльями Советов» в гостях (3 июня).