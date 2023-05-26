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Экс-директор «Локомотива» рассказал, почему суд принял решение против клуба в деле Мариу

Красно-зеленые обязаны заплатить представителям футболиста более 550 тысяч евро.
26 мая 2023 17:53
автор: Максим Скороходов

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, за счет каких доказательств агентство Olea Sports Capital LLC выиграло у клуба дело в CAS по контракту Жоау Мариу.

«Локомотив» должен заплатить организации, представляющей услуги футболиста, 300 тысяч евро за достижение им результата и 255 тысяч в качестве бонуса плюс проценты с этих сумм за просрочку.

«Насколько я знаю, между «Локомотивом» и представителями Мариу были споры, так как выплата агентских бонусов не была прописана на бумаге, лишь только в личном разговоре. Представителем Жоау Мариу тогда был Мерабтен, он записал слова тогдашнего генерального директора Василия Кикнадзе или Андрея Лосюка на диктофон. С этими доказательствами он, видимо, и пошел в суд, где было принято решение удовлетворить его просьбу», - приводит «Матч ТВ» слова Кузьмичева.

Мариу играл за «Локомотив» на правах аренды в сезоне-2019/20, он провел за команду 18 матчей и забил один гол.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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