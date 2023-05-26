В Саудовской Аравии сообщили, что Месси, Бускетс и Ди Мария перейдут в «Аль-Хиляль»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария и хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс присоединятся к «Аль-Хилялю» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф в эфире телеканала SBC.

Отметим, что у всех трех футболистов истекают контракты с командами ближайшим летом. Ранее испанский полузащитник сине-гранатовых сообщил о своем уходе из клуба.

Сообщается, что возрастные игроки намерены продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии с целью заработка.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 39 матчей, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

В нынешнем сезоне за «Ювентус» Ди Мария сыграл 38 встреч, отличился восьмью забитыми мячами и семью ассистами.

Бускетс играет за основную команду «Барселоны» с 2008 года. За каталонцев на его счету – 721 игра, 18 голов и 45 результативных передач.