Суд Валенсии начал слушание дела против болельщиков, скандировавших расистские оскорбления

Суд Валенсии начал рассмотрение дела против трех человек, обвиняемых в расистских оскорблениях игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщается в пресс-релизе судебной системы королевства.

Судья также заслушает показания потерпевшей стороны, 22-летний форвард мадридского клуба даст показания по видеосвязи.

В матче 35-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля, из-за чего был даже приостановлен во втором тайме.

После игры «Реал» подал жалобу в прокуратуру Испании, а 23 мая полиция Валенсии задержала трех человек, которым были предъявлены обвинения в разжигании ненависти.