Гаврилов считает, что Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем в «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на заявление экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду было бы тяжелее выступать в РПЛ, чем в АПЛ.

«Важно понимать, кто будет играть под ним. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холанда будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», - приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне норвежский форвард провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 36 мячей.