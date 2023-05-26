ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гаврилов считает, что Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем в «Манчестер Сити»

Форвард ярко себя проявляется в составе «горожан».
26 мая 2023 19:13
автор: Степан Шереметьев

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на заявление экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду было бы тяжелее выступать в РПЛ, чем в АПЛ.

«Важно понимать, кто будет играть под ним. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холанда будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», - приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне норвежский форвард провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 36 мячей.

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял такое же решение.
26.05.2023 19:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гаврилов считает, что Холанду было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем в «Манчестер Сити»
Форвард ярко себя проявляется в составе «горожан».
26.05.2023 19:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Суд Валенсии начал слушание дела против болельщиков, скандировавших расистские оскорбления
Судья также заслушает показания футболиста «Реала», проходящего по делу как потерпевшая сторона.
26.05.2023 18:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Забыли залить каток». Овечкин приехал на базу «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»
«Забыли залить каток». Овечкин приехал на базу «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»
Матч московских команд пройдет 28 мая.
26.05.2023 18:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
В Саудовской Аравии сообщили, что Месси, Бускетс и Ди Мария перейдут в «Аль-Хиляль»
В Саудовской Аравии сообщили, что Месси, Бускетс и Ди Мария перейдут в «Аль-Хиляль»
Футболисты могут стать свободными агенты этим летом.
26.05.2023 18:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бальде заявил, что «Спартак» в следующем году должен бороться с «Зенитом» за титул
Сейчас московский клуб находится на третьей позиции РПЛ.
26.05.2023 17:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-директор «Локомотива» рассказал, почему суд принял решение против клуба в деле Мариу
Красно-зеленые обязаны заплатить представителям футболиста более 550 тысяч евро.
26.05.2023 17:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ловчев считает, что Глебов является единственным востребованным игроком в составе «Ростова»
Ранее появилась информация, что 23-летним хавбеком интересуется «Спартак».
26.05.2023 17:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев рассказал, как на «Спартак» повлияет отсутствие Соболева
Форвард не сыграет в текущем сезоне.
26.05.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика