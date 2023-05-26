Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов

Комитет по этике Российского футбольного союза пожизненно запретил осуществление любой связанной с футболом деятельности игрокам команды «СКА-Хабаровск-2» Зийадхану Маммадову и Денису Деркунскому, сообщает пресс-служба РФС.

Решение было принято на заседании комитета по этике РФС. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил от футбола игроков Маммадова и Деркунского, а также Руслана Пидлисняка, Джоси Дзаурова и Гванзава Магомедова за организацию договорного матча Второй лиги между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2», который состоялся 20 октября 2022 года.

КДК РФС аннулировал результат и присудил поражение хабаровской команде.

Еще одним решением комитета по этике стал штраф в 50 тысяч рублей и отстранение от футбола на полгода условно Дениса Тумасяна, спортивного директора команды «Чайка» из с. Песчанокопское.