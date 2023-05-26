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Первый тренер Дзюбы считает, что топ-клубы РПЛ совершили большую ошибку, не подписав Артема

Футболист выступает за московский «Локомотив».
26 мая 2023 19:46
автор: Степан Шереметьев

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил игру 34-летнего форварда.

«Было странно видеть нежелание топ-клубов РПЛ подписывать контракт с Артемом, когда он вернутся из Турции. Они совершили большую ошибку, а «Локомотив» не побоялся и сделал ставку на Дзюбу», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

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