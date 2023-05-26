«Валенсия» добилась смягчения наказания за инцидент в матче с «Реалом»

Футбольный клуб «Валенсия» выиграла апелляцию по решению федерации о закрытии фанатской трибуны на стадионе «Месталья» на пять матчей, сообщает издание Super Deporte.

По данным источника, наказание «Валенсии» уменьшено до трех игр, также снижен и размер штрафа с 45 тысяч евро до 27 тысяч.

Отмечается, что клубу не удалось выиграть спор по важному для себя пункту – открытию фанатской трибуны на матч 37-го тура с «Эспаньолом», где для команды может решиться вопрос сохранения прописки в Примере.

«Валенсия» намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обеспечить себе фанатскую поддержку на самом важном для себя матче в концовке чемпионата. Клуб был наказан за скандирование болельщиками расистских оскорблений в адрес футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура.

В чемпионате Испании осталось провести два тура. После 36 туров «Валенсия» с 40 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая лишь на два очка «Хетафе», находящееся на 18-м месте в зоне вылета из Примеры. У «Эспаньола» 35 очков и 19-е место в турнирной таблице.

Матч с «Эспаньолом» состоится 28 мая.