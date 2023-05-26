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«Алания» победила «Балтику», подарив «Рубину» шанс оформить победу в Первой лиге

Калининградский клуб потерпел второе подряд поражение.
26 мая 2023 19:58
автор: Александр Евграфов

Футболисты владикавказской «Алании» победили калининградскую «Балтику» в матче 33-го тура. Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Игроки «Алании» забили два быстрых гола. Отличились Батраз Гурциев (4-я минута) и Артур Галоян (13). Под занавес встречи гол также забил Ислам Машуков (90+3). У «Балтики» гол на счету Гедеона Гузина (58).

«Алания» набрала 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, однако не сможет принять участие в стыковых матчах за право выступить в Российской премьер-лиги из-за отсутствия лицензии.

«Балтика» потерпела второе подряд поражение и с 64 очками находится на втором месте в турнире, отставая на одно очко от «Рубина», который в случае победы над махачкалинским «Динамо» может досрочно оформить победу в Первой лиге. «Рубин» и «Балтика» оформили прямой выход в РПЛ.

В заключительном туре 3 июня «Балтика» примет «Велес», а «Алания» сыграет в гостях с «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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