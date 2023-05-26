Мигель Данни - о РПЛ: никого более сильного, чем «Зенит», нет

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни считает, что сине-бело-голубые смогут защитить чемпионский титул в следующем сезоне.

«Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого, мы снова будем чемпионами в следующем сезоне. Конечно, «Спартак» всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем «Зенит», нет. Но посмотрим, что еще будет, кроме подписания новых игроков», - приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России подряд, включая текущий. За два тура до конца турнира сине-бело-голубые опережают ближайшего соперника на 12 очков.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год и завоевал с ним три чемпионских титула.