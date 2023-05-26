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Александр Мостовой согласен, что «Зенит» мог бы достойно сыграть в Лиге чемпионов

Клуб отстранен из-за санкций против России.
26 мая 2023 20:05
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который считает, что сине-бело-голубые достойно бы выступили в Лиге чемпионов.

«Зенит» был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов — на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у «Зенита» хороший состав. Но здесь есть одно «но» — до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении трёх или четырёх лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может всё время продолжаться — когда-то должны выйти из группы», - приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Напомним, что российские клубы отстранены от турниров УЕФА до особого уведомления.

Ранее МОК выпустил рекомендации о запрете российским спортсменам выступать в командных соревнованиях.

источник: Чемпионат.com
Александр Мостовой согласен, что «Зенит» мог бы достойно сыграть в Лиге чемпионов
Клуб отстранен из-за санкций против России.
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