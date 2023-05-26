Форварду «Брентфорда» Тони диагностировали лудоманию

Футболисту «Брентфорда» Айвану Тони дисквалифицированному на восемь месяцев диагностировали игровую зависимость, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Это послужило смягчающим обстоятельством при вынесении решении о дисквалификации, снизив срок с 11 до 8 месяцев. В вердикте также отмечается, что диагноз подтвержден психиатром, а игрок продемонстрировал «подлинное раскаяние».

Футболисту было предъявлено обвинение в общей сложности в 262 нарушениях правил FA относительно ставок в период с 2017 по 2021 год. FA отозвала обвинение в 30 случаях, а сам игрок признал 232.

Ранее сообщалось, что игрок 13 раз делал ставки на поражение собственной команды, 15 раз на то, что станет автором гола.

Срок дисквалификации рассчитан до 16 января 2024 года, 17 сентября футболист сможет начать тренировки с командой. Контракт Тони с «Брентфордом» рассчитан до 2025 года.