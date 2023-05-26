Клубы Первой лиги проведут первые стыковые матчи дома, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано «хозяин», во втором – «гость».

На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру – дома или на выезде.

Жеребьевка определила, что обе команды Первой лиги в первом стыковом матче проведут на своих полях, ответные – в гостях.

По регламенту соревнований, в стыковых матчах участвуют команды, занявшие третье и четвертое место в Первой лиге и прошедшие соответствующее лицензирование, и команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ. Если команда Первой лиги не прошла лицензирование РФС, то право сыграть в стыковых играх может быть передано команде, занявшей 5-е или 6-е места.

Первые стыковые матчи состояться в период с 6 по 9 июня. Конкретная дата будет названа позже.