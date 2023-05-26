Ду Кейрос рассказал, что изначально сомневался о том, стоит ли ему переходить в «Зенит»

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который летом присоединится к «Зениту», признался, что изначально сомневался о том, стоит ли ему переходить в российский клуб.

«Сначала я хотел остаться в «Коринтиансе», но потом, спокойно все проанализировав, передумал. Все произошло очень быстро, во время новогодних праздников. Оглядываясь назад, я думаю, что это хорошее решение», - приводит слова игрока Globo.

Напомним, что договоренность по трансферу 23-летнего бразильца была достигнута еще в январе, а контракт Ду Кейроса с петербургской командой, срок которого рассчитан на пять сезонов, вступит в силу с июля.