В УЕФА задумались об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет

В УЕФА всерьез задумались об исключении туринского «Ювентуса» из еврокубков сроком от одного до нескольких лет.

По информации La Gazzetta Dello Sport, европейские футбольные чиновники недовольны эффектом, который был достигнут снятием с клуба десяти очков в Серии А. Несмотря на это, руководство «старой синьоры» по-прежнему не отказалось от идеи создания Суперлиги.

Напомним, ранее представители суда признали руководство «бьянконери» виновным в умышленном изменении трансферных сборов, чтобы увеличить прибыль клуба. Это создало впечатление, что команда владеет большим бюджетом, что является неправдой.

В результате слушанья, прошедшего в Риме, с туринцев сняли десять очков из 11-и возможных, которые требовал прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Чине.

Добавим, что таким образом, «Ювентус» теперь располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, команда Массимилиано Аллегри потеряло место, которое позволяло квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.