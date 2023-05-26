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В УЕФА задумались об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет

Чиновники полагают, что снятие очков с туринцев не принесло должного эффекта.
В УЕФА задумались об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет
26 мая 2023 21:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В УЕФА всерьез задумались об исключении туринского «Ювентуса» из еврокубков сроком от одного до нескольких лет.

По информации La Gazzetta Dello Sport, европейские футбольные чиновники недовольны эффектом, который был достигнут снятием с клуба десяти очков в Серии А. Несмотря на это, руководство «старой синьоры» по-прежнему не отказалось от идеи создания Суперлиги.

Напомним, ранее представители суда признали руководство «бьянконери» виновным в умышленном изменении трансферных сборов, чтобы увеличить прибыль клуба. Это создало впечатление, что команда владеет большим бюджетом, что является неправдой.

В результате слушанья, прошедшего в Риме, с туринцев сняли десять очков из 11-и возможных, которые требовал прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Чине.

Добавим, что таким образом, «Ювентус» теперь располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, команда Массимилиано Аллегри потеряло место, которое позволяло квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

источник: La Gazzetta dello Sport
В УЕФА задумались об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет
В УЕФА задумались об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на несколько лет
Чиновники полагают, что снятие очков с туринцев не принесло должного эффекта.
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