Головин не вошел в символическую сборную сезона Лиги 1

Пресс-служба Лиги 1 опубликовала символическую сборную турнира этого сезона.

Таким образом, в команду, выбранную голосованием болельщиков, попали семь игроков «ПСЖ», три футболиста «Ланса», три игрока «Лилля» и по одному представителю «Монако», «Лиона», «Марселя», «Ниццы» и «Нанта».

Стоит отметить, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в состав символической сборной, но там оказался экс-хавбек «Краснодара» Реми Кабелла, который ныне выступает за «Лилль».