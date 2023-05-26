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Головин не вошел в символическую сборную сезона Лиги 1

В чемпионате Франции объявили лучших игроков.
26 мая 2023 22:30
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба Лиги 1 опубликовала символическую сборную турнира этого сезона.

Таким образом, в команду, выбранную голосованием болельщиков, попали семь игроков «ПСЖ», три футболиста «Ланса», три игрока «Лилля» и по одному представителю «Монако», «Лиона», «Марселя», «Ниццы» и «Нанта».

Стоит отметить, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в состав символической сборной, но там оказался экс-хавбек «Краснодара» Реми Кабелла, который ныне выступает за «Лилль».

источник: Французская Лига 1
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