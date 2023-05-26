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Мостовой высказался о переходе капитана «Ростова» Глебова в «Спартак»

Москвичи активно интересуются футболистом команды Валерия Карпина.
26 мая 2023 22:41
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе красно-белых к капитану «Ростова» Даниле Глебову.

«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Очень трудный вопрос. Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить «Зенит» с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо.

В «Спартаке» есть Мартинс, который, если верить слухам, должен остаться в команде. Есть Литвинов, есть Пруцев, недавно играл Умяров. Изменил бы игру «Спартака» Глебов так, чтобы команда стала претендовать на первое место? Очень сложный вопрос, на который я не могу дать однозначный ответ», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 23-летний Глебов провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча.

источник: «РБ-Спорт»
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