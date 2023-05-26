Тотти назвал тренера, который стал бы отличной заменой Спаллетти в «Наполи»

Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти назвал специалиста, которого он хотел бы видеть на посту главного тренера «Наполи».

«Луис Энрике определенно является подходящим тренером для «Наполи». Он мне нравится, я уважаю его и думаю, что у него все получится. Он хороший человек, скромный, он свободен и вошел в историю как игрок и как тренер, я думаю, что это может быть правильным шагом для «Наполи», - приводит слова экс-игрока Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 64-летний специалист принял решение досрочно разорвать соглашение с неаполитанцами из-за конфликта с руководством команды.

Напомним, что в текущем сезоне «Наполи» при руководстве Спаллетти впервые с сезона-1989/1990 стал чемпионом Италии. В настоящее время «адзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 86 очков после 36 матчей.