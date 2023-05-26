Украинские журналисты выдвинули новое обвинение против Тимощука

Тренер из штаба санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук получил паспорт Румынии, сообщают украинские СМИ.

Украинские журналисты обвинили Тимощука в том, что он использовал для этого поддельные документы, доказывающие, что его бабушка была румынка. По их мнению, такой шаг поможет Тимощуку свободно перемещаться по Европе, обходя антироссийские санкции. Однако никаких доказательств в опубликованных материалах предоставлено не было.

Ранее Тимощук уже подвергался различным обвинениям со стороны украинских чиновников и журналистов.

Украинская ассоциация футбола лишила специалиста всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста, и тренерской лицензии. В конце марта минувшего года Луцкое городское собрание лишило Тимощука звания почетного гражданина Луцка. Напомним, что на клубном уровне Анатолий выступал на родине за «Волынь» и донецкий «Шахтер». Также он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Зенит». С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.