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Вылетевшая из Серии А «Сампдория» спасла ничью в матче с «Сассуоло»

Генуэзцы не позволили сопернику увезти победу.
26 мая 2023 23:41
автор: Александр Шульгин

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Маноло Габбьядини. Еще один мяч гости забили в свои ворота сами: автогол на счету Мартина Эрлича.

В составе «Сассуоло» результативными ударами отметились Доменико Берарди и Энрике Матеус.

Гости набрали 47 очков и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице.

«Сампдория» с 18 очками осталась на последней, 20-й позиции. Напомним, команда досрочно вылетела в Серию В.

Серия А
37-й тур
«Сампдория» (Генуя) - «Сассуоло» - 2:2 (1:2)
Голы: Габбьядини, 8; Эрлич, 78 (автогол) - Берарди, 9; Матеус, 11.

источник: «Советский спорт»
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