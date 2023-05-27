Сборная Узбекистана вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборные Аргентины и Узбекистана вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира, проходящего в Аргентине. Хозяева первенства разгромили команду Новой Зеландии 5:0 и одержав три победы в трех матчах выиграли группу А.

Сборная Узбекистана победила команду Гватемалы 2:0, благодаря дублю Шахзода Нематжонова. За счет лучшей разницы мячей команда Узбекистана заняла второе место в группе. У новозеландских футболистов третье место, они имеют шансы на попадание в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места в группе.

Молодежный чемпионат мира продлится в Аргентине до 11 июня. В турнире принимают участие 24 команды. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Украины.

Ранее путевки в плей-офф завоевали сборные США и Эквадора.

Первоначально турнир должна была принять Индонезия, однако она была лишена его из-за вмешательства властей в организацию чемпионата. Губернатор одного из островов пообещал не пустить на территорию региона сборную Израиля.