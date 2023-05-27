«ПСЖ» готов дополнительно заплатить Мбаппе 90 миллионов, чтобы тот остался в клубе

Руководство «ПСЖ» готово заплатить нападающему Килиану Мбаппе бонус в размере 90 миллионов евро за то, чтобы форвард никуда не ушел грядущим летом.

По информации RMC Sport, футболист и не думал менять команду, однако клуб решил сыграть на опережение, обеспокоенный слухами о его возможном переходе в мадридский «Реал».

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе провел 40 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 38 мячей и сделал девять голевых передач.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.