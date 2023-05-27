Дибала не восстановится к финалу Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью» констатировал проблемы с составом накануне финала Лиги Европы с «Севильей», сообщает Football Italia.

По данным источника, Моуринью сомневается, что нападающий римлян Пауло Дибала восстановится от травмы.

«Я думаю, он не сможет играть. Но надеюсь, что он сможет быть хотя бы в числе запасных», - цитирует Моуринью источник.

При этом тренер уверен, что в финале турнира сыграет полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Для того, чтобы футболист принял участие в решающем матче Лиги Европы, Моуринью принял решение не выпускать Пеллегрини на субботний матч с «Фиорентиной».

Финал Лиги Европы, в котором сыграют «Рома» и «Севилья» состоится в среду 31 мая.