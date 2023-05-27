«Есть разочарование»: Малиновский недоволен выступлением «Марселя» в текущем сезоне

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

«Мы могли выступить лучше и, конечно, есть разочарование. Мы потеряли несколько очков, которые не должны были терять. Но в прошлом году 72 очков хватило, чтобы стать вторыми.

Сейчас у нас уже 73 очка за два матча до конца. Мы хотим иметь еще больше», - приводит слова Малиновского France 24.

Напомним, «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Ланса» на пять очков.

Ранее Малиновский выступал за итальянскую «Аталанту» вместе с россиянином Алексеем Миранчуком.