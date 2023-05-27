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Ван Нистелрой попрощался с игроками «ПСВ»

Ранее главный тренер объявил об уходе со своего поста из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.
27 мая 2023 09:04
автор: Александр Евграфов

Главный тренер нидерландского «ПСВ» Руд ван Нистелрой опубликовал в социальных сетях прощальное обращение к игрокам и сотрудникам клуба.

«10 лет в «ПСВ» - это отличная гонка. Мне разрешили помогать молодым игрокам в академии, чтобы они могли начать играть в молодежке, в «ПСВ», в другом профессиональном клубе. Бесчисленное количество игроков, за которыми я с гордостью наблюдаю в профессиональном футболе. И наконец – стать главным тренером «ПСВ». Выиграть трофеи для этого замечательного клуба с отличными болельщиками. «ПСВ» всегда будет в моем сердце и всегда буду поддерживать его», - говорится в сообщении.

Ван Нистелрой поблагодарил болельщиков за поддержку команды во всех турнирах.

Ранее нидерландский специалист объявил об отставке с поста главного тренера из-за недостаточной поддержки со стороны руководства. В 2014 году Нистелрой стать помощником тренера национальной сборной, спустя два года был тренером нападающих в юниорской команде «ПСВ», в 2018 году возглавил молодежный состав. В 2022 году Нистелрой стал главным тренером основной команды.

В его дебютном сезоне в профессиональной футболе в качестве тренера «ПСВ» стал обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. В чемпионате страны за тур до финиша сезона команда с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступив чемпионство «Фейеноорду».

источник: «Советский спорт»
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