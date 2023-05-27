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«Барселона» готова взять Ди Марию ради возвращения Месси

Аргентинец намерен покинуть «Ювентус».
27 мая 2023 09:25
автор: Александр Шульгин

«Барселона» рассматривает вариант с приобретением полузащитника туринского «Ювентуса» Анхеля Ди Марии.

По информации Relevo, футболист намерен покинуть итальянский клуб в связи со свалившимися на него проблемами. Напомним, с «Ювентуса» сняли десять очков за финансовые махинации, а УЕФА задумывается о том, чтобы исключить клуб из еврокубков на один год или несколько лет.

В то же время каталонцы готовы подписать Ди Марию в связи с тем, что игрок дружит с Лионелем Месси и, таким образом, сделать его частью плана по возвращению Лео в команду.

В текущем сезоне Ди Мария провел 38 матчей, в которых забил два мяча.

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