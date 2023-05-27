Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Пари Сен-Жермен»

Руководство «Пари Сен-Жермена» планирует переговоры с бывшим главным тренером сборной Испании Луисом Энрике по вопросу назначения на пост главного тренера команды, сообщает Le Parisien.

По данным источника, руководство команды ищет варианты для замены Кристофа Галтье и высоко оценила работу Энрике в «Барселоне» (команда выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов) и сборной Испании. Энрике ушел в отставку с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ». Также в числе возможных преемников Галтье на этом посту рассматривался Хаби Алонсо.