Полузащитник «Реала» Асенсио может перейти в «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в французский «Пари Сен-Жермен», сообщает ESPN.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры, несмотря на то, что к Асенсио уже выразили интерес «Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан». Тем не менее продолжение карьеры в составе действующих чемпионов Франции является приоритетным вариантом для футболиста.

В этом немалую роль играет тот факт, что агент Асенсио испанец Жорж Мендеш находится в хороших отношениях с спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, стал автором 12 голов и 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист отклонил предложение клуба продлить контракт и покинет «Реал» на правах свободного агента после окончания сезона.