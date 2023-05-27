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«Фламенго» заменит на своей форме логотип спонсора на слова поддержки футболисту «Реала»

Матч ближайшего тура команда проведет в специальной форме.
27 мая 2023 10:50
автор: Александр Евграфов

Бразильский «Фламенго» проведет матч ближайшего тура чемпионата страны в специальной форме, выпущенной в знак поддержки нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщается на сайте команды.

Логотип титульного спонсора команды в центре футболки будет заменен на слова поддержки Винисиусу, пострадавшему от расистских оскорблений в матче с «Валенсией»,

«Мы все с Винисиусом», - будет написано на футболках. Акция направлена на борьбу с расизмом в футболе.

Также предусмотрен еще ряд акций. Ранее в Бразилии в поддержку Винисиуса высказались многие звезды и футболисты, а также на статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были на час погашены все огни.

источник: ФК «Фламенго»
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