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Клопп прокомментировал пост Салаха о невыходе «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: мы по-прежнему едины

Египтянин принес свои извинения за провальной сезон.
27 мая 2023 10:53
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал пост в социальных сетях форварда команды Мохамеда Салаха, извинившегося перед болельщиками за непопадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Если бы когда-нибудь игрок пришёл ко мне и сказал: «Мы не прошли квалификацию в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы сам отвез его в другой клуб. Если бы я мыслил также, то и мне следовало бы покинуть клуб. Я несу ответственность за все, что тут происходит, поэтому не могу уходить в такие моменты.

Случай с Салахом совсем не такой, и ни один другой игрок мне не говорил о подобном желании. Мы не добились того, чего все хотели или ожидали, но мы по-прежнему по-настоящему едины, и это здорово», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, за тур до конца АПЛ «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше или упасть ниже. В Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 финала, проиграв мадридскому «Реалу». Также «красным» не удалось завоевать Кубок Англии или Кубок английской лиги.

Текущий сезон стал одним из самых провальных для клуба за последние годы.

источник: Sky Sports
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