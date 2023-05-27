Генеральный директор «Баварии» Кан может быть уволен из-за отсутствия трофеев

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может быть уволен со своего поста в конце этого сезона из-за отсутствия трофеев, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, в руководстве клуба очень недовольны фиаско мюнхенцев, когда клуб, лидировавший долгое время в бундеслиге, за тур до окончания сезона уступил первое место дортмундской «Боруссии», а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Стоит отметить, что «Бавария» сменила своего главного тренера по ходу сезона, когда Юлиана Нагельсманна сменил Томас Тухель. Кадровую замену Кан объяснил как раз риском остаться без трофеев.

Заключительный тур бундеслиги состоится 27 мая. В нем «Бавария» сыграет с «Кельном», а «Боруссия» с «Майнцем». Дортмундская «Боруссия», лидирующая в чемпионате, последний раз становилась чемпионом страны в сезоне 2011/12 года под руководством нынешнего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.