ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генеральный директор «Баварии» Кан может быть уволен из-за отсутствия трофеев

Команда впервые за долгое время может остаться без трофеев.
27 мая 2023 11:17
автор: Александр Евграфов

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может быть уволен со своего поста в конце этого сезона из-за отсутствия трофеев, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, в руководстве клуба очень недовольны фиаско мюнхенцев, когда клуб, лидировавший долгое время в бундеслиге, за тур до окончания сезона уступил первое место дортмундской «Боруссии», а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Стоит отметить, что «Бавария» сменила своего главного тренера по ходу сезона, когда Юлиана Нагельсманна сменил Томас Тухель. Кадровую замену Кан объяснил как раз риском остаться без трофеев.

Заключительный тур бундеслиги состоится 27 мая. В нем «Бавария» сыграет с «Кельном», а «Боруссия» с «Майнцем». Дортмундская «Боруссия», лидирующая в чемпионате, последний раз становилась чемпионом страны в сезоне 2011/12 года под руководством нынешнего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

источник: «Советский спорт»
Генеральный директор «Баварии» Кан может быть уволен из-за отсутствия трофеев
Команда впервые за долгое время может остаться без трофеев.
27.05.2023 11:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Клопп прокомментировал пост Салаха о невыходе «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: мы по-прежнему едины
Египтянин принес свои извинения за провальной сезон.
27.05.2023 10:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Фламенго» заменит на своей форме логотип спонсора на слова поддержки футболисту «Реала»
Матч ближайшего тура команда проведет в специальной форме.
27.05.2023 10:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Реала» Асенсио может перейти в «Пари Сен-Жермен»
Футболист покинет мадридский клуб в качестве свободного агента.
27.05.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Пари Сен-Жермен»
Руководство команды ищет варианты для замены Кристофа Галтье.
27.05.2023 09:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» готова взять Ди Марию ради возвращения Месси
Аргентинец намерен покинуть «Ювентус».
27.05.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ван Нистелрой попрощался с игроками «ПСВ»
Ранее главный тренер объявил об уходе со своего поста из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.
27.05.2023 09:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Есть разочарование»: Малиновский недоволен выступлением «Марселя» в текущем сезоне
«Есть разочарование»: Малиновский недоволен выступлением «Марселя» в текущем сезоне
Украинец провел первый сезон за французский клуб.
27.05.2023 08:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дибала не восстановится к финалу Лиги Европы
Дибала не восстановится к финалу Лиги Европы
Главный тренер «Ромы» Моуринью констатирует проблемы с составом.
27.05.2023 08:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика