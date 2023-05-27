Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике провел переговоры с «Наполи»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике провел переговоры о возможной работе в итальянском «Наполи», сообщается Sport.es.

По информации источника, в услугах Энрике заинтересовано руководство «Наполи», которое ищет замену объявившему о своем уходе Лучано Спаллетти.

Ранее Энрике отказался от работы в лондонском «Челси», а также провел переговоры с руководством французского «Пари Сен-Жермена».

«Барселона» под руководством Энрике выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Энрике также работал со сборной Испании и ушел в отставку с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.