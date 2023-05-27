ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике провел переговоры с «Наполи»

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Пари Сен-Жермен».
27 мая 2023 11:41
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике провел переговоры о возможной работе в итальянском «Наполи», сообщается Sport.es.

По информации источника, в услугах Энрике заинтересовано руководство «Наполи», которое ищет замену объявившему о своем уходе Лучано Спаллетти.

Ранее Энрике отказался от работы в лондонском «Челси», а также провел переговоры с руководством французского «Пари Сен-Жермена».

«Барселона» под руководством Энрике выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Энрике также работал со сборной Испании и ушел в отставку с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.

источник:
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике провел переговоры с «Наполи»
Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Пари Сен-Жермен».
27.05.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Генеральный директор «Баварии» Кан может быть уволен из-за отсутствия трофеев
Команда впервые за долгое время может остаться без трофеев.
27.05.2023 11:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Клопп прокомментировал пост Салаха о невыходе «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: мы по-прежнему едины
Египтянин принес свои извинения за провальной сезон.
27.05.2023 10:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Фламенго» заменит на своей форме логотип спонсора на слова поддержки футболисту «Реала»
Матч ближайшего тура команда проведет в специальной форме.
27.05.2023 10:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Реала» Асенсио может перейти в «Пари Сен-Жермен»
Футболист покинет мадридский клуб в качестве свободного агента.
27.05.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Пари Сен-Жермен»
Руководство команды ищет варианты для замены Кристофа Галтье.
27.05.2023 09:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» готова взять Ди Марию ради возвращения Месси
Аргентинец намерен покинуть «Ювентус».
27.05.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ван Нистелрой попрощался с игроками «ПСВ»
Ранее главный тренер объявил об уходе со своего поста из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.
27.05.2023 09:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Есть разочарование»: Малиновский недоволен выступлением «Марселя» в текущем сезоне
«Есть разочарование»: Малиновский недоволен выступлением «Марселя» в текущем сезоне
Украинец провел первый сезон за французский клуб.
27.05.2023 08:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика