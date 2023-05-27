Руденко и Бикфалви выйдут в стартовых составах «Химки» и «Урала» в матче 29-го тура РПЛ

«Урал» и «Химки» опубликовали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги, который начнется на «Арена Химки» в 14 часов по московскому времени.

«Химки»: Митрюшкин, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Гулиев, Магомедов, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. В первом круге в Екатеринбурге «Урал» дома обыграл «Химки» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. За «Химки» забил Илья Кухарчук.

За два тура до конца чемпионата «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Подмосковная команда потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.