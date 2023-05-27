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Миранчук попал в заявку «Торино» на матч со «Специей»

В чемпионате Италии осталось провести два тура.
27 мая 2023 13:23
автор: Александр Евграфов

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вошел в заявку на матч 37-го тура чемпионата Италии против Специи, сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Торино» проведет матч на выезде 27 мая.

На счету Миранчука в этом сезоне 27 матчей во всех турнирах, 4 гола и 5 результативных передач. Ранее российский футболист пропускал игру из-за перелома мизинца, полученного в матче 34-го тура с «Монцей».

После 36 туров «Торино» набрал 50 очков и занимает десятое место в чемпионате Италии.

источник: ФК «Торино»
Миранчук попал в заявку «Торино» на матч со «Специей»
В чемпионате Италии осталось провести два тура.
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