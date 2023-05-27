Нападающий «Манчестер Сити» Холанд признан лучшим игроком АПЛ этого сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Норвежский футболист занял первое место в голосовании, проводимом на сайте, опередив своего одноклубника Кевина де Брейне, Харри Кейна из «Тоттенхэма», Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», Киран Триппьера из «Ньюкасла» и двух игроков «Арсенала» Мартина Эдегора и Букайо Саку.

В этом сезоне Холанд, который перешел в состав «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле прошлого года, уже установил рекорд результативности в Английской премьер-лиге, забив 36 голов в 35 проведенных матчах.