«Рубин» отреагировал на слухи о трансфере Самошникова в «Локомотив»

В «Рубине» отреагировал на слухи, что защитник команды Илья Самошников может в ближайшее время перейдет в другой клуб РПЛ.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист пополнит состав «Локомотива». Отметим, что контракт Ильи с казанским клубом заканчивается в июне 2023 года.

«Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте», — приводит «Спорт-Экспресс» слова спортивного директора «Рубина» Эдуарда Сафонова.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.