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«Урал» повел в счете в матче с «Химками»

На 24-й минуте отличился Александр Юшин.
27 мая 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Урала» повели в счете в матче с «Химками».

На 24-й минуте отличился Александр Юшин. Егорычев проникающим пасом нашёл в штрафной Юшина, тот убрал мяч под левую и нанёс точный удар верхом в дальний угол!

«Химки» принимают «Урал» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. За два тура до конца чемпионата «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Подмосковная команда потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
«Урал» выигрывает у «Химок» после первого тайма в матче 29-го тура РПЛ
Дубль оформил Александр Юшин
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