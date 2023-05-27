«Мое сердце разделено надвое». Балотелли — о том, за какую команду будет болеть в финале ЛЧ

Итальянский нападающий Марио Балотелли заявил, что получил приглашение на финальный матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в решающей игре сойдутся «Интер» и «Манчестер Сити». Балотелли выступал за обе команды.

«Я получил много приглашений на финал, но не могу решиться. Не хочу попасть в неловкую ситуацию. Мое сердце разделено надвое. Хочу победы обеих команд», — приводит La Gazzetta Dello Sport слова Балотелли.

Добавим, что Марио играл в составе «Интера» с 2007 по 2010 годы. В составе клуба он выигрывал Лигу чемпионов.

Цвета британского клуба Балотелли защищал с 2010 по 2013 годы.