«Урал» выигрывает у «Химок» после первого тайма в матче 29-го тура РПЛ

Футболисты «Урала» выигрывают у «Химок» после первого тайма матча 29-го тура Российской премьер-лиги. Счет в матче в Химках – 2:0 в пользу гостей.

У «Урала» дубль на счету Александра Юшина, который отличился на 24-й и 40-й минуте. Оба гола были забиты после точных передач Андрея Егорычева.

«Химки» принимают «Урал» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. За два тура до конца чемпионата «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Подмосковная команда потеряла возможность сохранить прописку в РПЛ.