Моуринью может продлить контракт c «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может остаться в итальянском клубе.

Как сообщает Corriere dello Sport, португальский специалист продолжит возглавлять римскую команду в случае выхода в Лигу чемпионов. Об этом Моуриньо уже сообщил руководству «Ромы».

Отмечается, что официальных предложений Жозе не было.

Ранее в СМИ появилась информация, что португальский тренер готов возглавить «ПСЖ».

Добавим, что за два тура до конца сезона в чемпионате Италии «Рома» отстает от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.